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Политика

"Прислушивается только к троим": политолог назвал важнейших для Лукашенко людей

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Протестующие белорусы обвиняют во всех бедах именно главу государства. Однако очевидно, что он не принимает решения в одиночку.
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Политолог Андрей Суздальцев уверен, что президент Белоруссии Александр в своей деятельности прислушивается мнения лишь трех людей. В частности, немалую роль для него играет семья.

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Суздальцев считает, что Лукашенко советуется, прежде всего, со своими сыновьями. Старший сын – Виктор– по мнению эксперта, руководит силовым блоком в Совете Безопасности Белоруссии. А младший – Николай – в последнее время стал довольно популярным в интернете и доносит до отца чаяния молодежи. Кроме того, белорусский лидер обсуждает действия со своим пресс-секретарем – Натальей Эйсмонт.

"Лукашенко прислушивается только к трем людям: пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, младшему сыну Коле и старшему сыну Виктору", – убежден эксперт.

Специалист полагает, что Александр Лукашенко прислушался к юному Коле, который рассказал ему про цветные революции и вооруженные силы НАТО. Политолог уверен, что младший сын президента прекрасно знает, что молодежь ненавидит его отца и пытается объяснить эти настроения для политика.

Андрей Суздальцев также отметил, что в последнее время Лукашенко все больше советуется с главами силовых ведомств – МВД, КГБ и Министерства обороны. И это дает политикам некоторую самостоятельность и независимость от главы государства. При этом министры понимают вынужденное положение президента и могут этим воспользоваться в своих интересах. В таком случае, по мнению политолога, в Белоруссии сформируется хунта.

Автор: 25 августа 2020, 21:37 Источник: MK.RU ✓ Надежный источник

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