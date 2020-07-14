Эксперт: Падение рейтинга Зеленского выгодно России

Представитель оппозиции Илья Пономарев уверен: Россия, как и украинский политический класс, хочет надавить на Владимира Зеленского, чтобы впоследствии решить вопрос с Донбассом. По его мнению, президенту Украины нужен прогресс в этом вопросе уже сейчас – за некоторое время до местных выборов, которые "поднимают ставки", а также "выдвигают новые условия, создают нервозную атмосферу".
Кроме того, оппозиционер считает, что республики – лишь повод для торговли. Владимиру Путину якобы нужна вся Украина, поэтому он будет оказывать давление на страну целиком.
"Чем выше ставки, тем более гибким и послушным, с их точки зрения, должно быть украинское руководство", – сказал Пономарев.
Напомним, что недавно бывший премьер-министр Украины высказался о действиях Владимира Зеленского. По мнению политика, в работе правительства нет системности, поэтому скоро может наступить хаос.
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