Экс-премьер-министр Украины: У правительства нет плана преодоления сложностей

Владимир Гройсман считает, что осенью Украина столкнется с еще большим количеством трудностей, чем в первой половине 2020 года. Произошедшее будет сложно предсказать, но даже несмотря на это, у правительства страны до сих пор нет плана, как преодолеть сложности, отметил политик.
По его мнению, на данный момент представители власти обязаны сфокусироваться на нуждах жителей Украины. Но сейчас, как подчеркнул Гройсман, в правительстве находятся люди, в компетентности которых можно усомниться. У них отсутствует системность в работе, поэтому в любой момент может наступить хаос и желаемые украинцами реформы будут сдвинуты.
Тем временем рейтинг Владимира Зеленского стремительно снижается. Уже сейчас ему доверяют лишь 36% жителей страны. Остальные граждане сомневаются в действиях президента.
Кстати, на днях президент Украины нашел весьма любопытное оправдание наступившим в стране трудностям. По мнению лидера, ситуация особенно обострилась, потому что сейчас идет високосный год.
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