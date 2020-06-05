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Политика

"Совсем днище": странным словам Лукашенко о хряке нашли скандальное объяснение

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Рассуждая о своих политических оппонентах на грядущих выборах президента Белоруссии Александр Лукашнко изрядно прошелся по бывшему дипломату Валерию Цепкало, сравнив того с негодным хряком. Этой странной метафоре нашли скандальное объяснение.
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Александр Лукашенко широко известен как у себя в стране, так и у своих ближайших соседей, как любитель политические вопросы обсуждать языком колхозного партсобрания. Не исключено, что в преддверии выборов президента Белоруссии политик еще не раз порадует зрителей и слушателей яркими выступлениями.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Но даже для привычной публики выступление белорусского лидера по поводу его оппонента Валерия Цепкало показалось странным. Желая как-то поддеть соперника по предвыборной гонке он сравнил бывшего дипломата с "негодным хряком", от которого родятся только мертворожденные поросята, да и тех – немного.

Пользователи Сети уверены, что таким образом Александр Лукашенко намекнул на обстоятельства лично жизни Валерия Цепкало. "Это уже совсем днище", – заметил комментатор. Он объяснил, что жена бывшего дипломата проходила процедуру искусственного оплодотворения, и именно на это указал белорусский лидер. "Это уже ниже плинтуса, ниже шуток про мамку и просто днище", – повторил блогер.

Сам Валерий Цепкало, для которого скандальная подноготная выступления Александра Лукашенко была ясна с самого начала, на эти слова отреагировал спокойно. "Я как раз и иду в эту кампанию для того, чтобы из политической жизни Белоруссии изъять заносчивость, изъять грубость, изъять высокомерие", – объяснил он.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Побороться за должность белорусского лидера, помимо Александра Лукашенко, собираются еще 14 кандидатов. Насколько были призрачными их шансы на успех покажет только время.

Автор: 5 июня 2020, 08:48 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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