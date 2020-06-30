В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины

В 2019 году на президентских выборах Владимира Зеленского поддержали три четверти украинских граждан, однако вскоре многие из них разочаровались в своем решении. По словам депутата, глава страны избегает неудобных вопросов и хочет казаться хорошим для всех.
У Зеленского был шанс сделать Украину процветающей, однако он его упустил. Лидер не знает, что делать с государством. Рабинович уверен: в ближайшем будущем это может привести к тому, что в стране установится парламентская республика, и должность президента упразднится.
На днях Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса украинских граждан. Как оказалось, число жителей страны, одобряющих действия Владимира Зеленского, за месяц снизилось на 9% и составило 38%. Отрицательно оценивают работу президента 45% граждан.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что лидеру грозит уголовное наказание за нарушение Конституции Украины. Принятый Владимиром Зеленским закон, запрещающий преподавание химии и физики на русском языке, нарушает права национальных меньшинств.
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