Медведчук обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил президента Украины Владимира Зеленскгого и его окружение в нарушении Конституции страны. Делают они это, по его мнению, по указке Джорджа Сороса, руководства МВФ и других международных ростовщиков.

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