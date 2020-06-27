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Политика
В Прикарпатье испугавшийся грязи Зеленский взял сапоги местного жителя

В Прикарпатье испугавшийся грязи Зеленский взял сапоги местного жителя

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Многие западные районы Украины оказались затопленными из-за непогоды и паводков. Глава государства решил лично оценить ситуацию.
прочитано 378 раз

Президенту Украины Владимир Зеленский прибыл в поселок Ланчин Ивано-Франковской области – один из наиболее пострадавших от стихии населенных пунктов Прикарпатья. Местный ручей вышел из берегов и буквально смыл несколько дворов. Десятки зданий оказались подтопленными.

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Кортеж Зеленского, который находился с рабочим визитом в Прикарпатье, увяз в грязи. Тогда глава государства решил выйти из автомобиля и лично осмотреть окрестности. Однако выяснилось, что обувь украинского лидера совершенно не годится для путешествий по грязи и лужам.

Тогда один из охранников закричал, что президенту срочно нужны сапоги. В суматохе один из местных жителей снял свои сапоги и отдал их главе государства. После этого Зеленский, глава МВД Украины Арсен Аваков и местный сельский голова поднялись на мостик через ручей, чтобы обсудить ситуацию.

Еще несколько минут политики стояли на мосту и о чем-то разговаривали. Затем Владимир Зеленский, выслушав всех и пообщавшись с местными жителями, в окружении большого количества охранников развернулся и направился к своему кортежу.

Автор: 27 июня 2020, 15:49 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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