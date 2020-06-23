Зеленский отверг идею поездки в Москву на парад Победы

И, судя по всему, были правы. В интервью канадскому изданию The Globe and Mail президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня.
"Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было", – сказал Зеленский.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинского лидера не позвали на торжества, поскольку Украина фактически не является членом СНГ и не демонстрировала желания отмечать День Победы вместе.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков, в свою очередь, отмечал, что у Москвы были основания не приглашать Владимира Зеленского в Москву. Во-первых, в Киеве обязательно отказались бы от приглашения. Но такое решение России стало бы поводом для спекуляций и создало бы видимость наличия политического веса у Зеленского, которого, по мнению Пушкова, у президента Украины нет.
Напомним, что парад Победы должен был состояться 9 мая. Но из-за пандемии коронавируса президент России Владимир Путин принял решение перенести его проведение на 24 июня. Парад начнется в 10:00 утром и завершится в 22:00 вечера праздничным салютом. При этом 24 июня будет выходным днем.
Популярные темы форума
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Поправки
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать
Это уже не та Россия
Нулевой ответил за базар