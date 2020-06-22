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Зеленский о доверии Путину: Не было времени

Зеленский о доверии Путину: Не было времени

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью канадской газете Globe and Mail. Иностранным журналистам он, помимо прочего, без утайки рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.
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Как успели отметить некоторые эксперты, после государственного переворота на Украине сложилась такая политическая конфигурация, при которой общественное мнение не позволяет местным политикам конструктивно взаимодействовать со своими российскими коллегами. Заложником ситуации стал и Владимир Зеленский, который одержал убедительную победу на выборах президента страны, поскольку, в отличие от Петра Порошенко, воспринимался как тот, кто способен наладить двусторонний контакт.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Однако стоило политику занять президентское кресло, как тема двусторонних контактов Москвы и Киева стала постепенно исчезать из его публичных выступлений. Однако в разговоре с канадскими журналистами Владимир Зеленский признался, что является приверженцем российско-украинских переговоров на высшем уровне.

Сам процесс бывший шоумен назвал крайне запутанной и непростой работой. Поднял он и вопрос личного доверия между двумя президентами. Впрочем, его украинский лидер решил оставить без однозначного ответа. "У меня не было времени выбрать, верить или не верить Владимиру Путину", – признался Владимир Зеленский.

Кроме того, он рассказал о пусть небольших, но успехах в двусторонних контактов. У ним Владимир Зеленский отнес несколько успешных обменов пленными. "Такие маленькие победы делают большую победу возможной", – выразил президент Украины свое мнение.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Автор: 22 июня 2020, 17:39 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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