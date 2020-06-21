"С юридической точки зрения": неожиданное заявление Путина о принадлежности Крыма

В интервью телеканалу "Россия 1" Владимир Путин ответил на вопрос о "приобретении" Крыма. Российский лидер счел такую формулировку не совсем корректной.
О том, что полуостров является частью России разговоры ходили уже давно. Люди, живущие там, именно так и ощущал себя, воспринимая украинский флаг как часть несправедливости и обмана, с которыми им до пор до времени приходится мириться.
Примечательно, что эти мысли полностью совпадал и с тем, как дела обстоят на самом деле. "Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения", – подчеркнул Владимир Путин.
Кроме того, добавил он, Россия ничего не "приобретала". Это живущие на полуострове люди проголосовали за возвращение в родную гавань. "Это высшая степень проявления демократии", – напомнил Владимир Путин, призвав с уважением отнестись к свершившемуся факту.
Напомним, референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. Почти все голоса были отданы за то, чтобы полуостров воссоединился с Россией, после чего волю народа закрепили юридически. Официально это было объявлено уже 18 марта.
Украинская сторона, которая всегда признавала, что в Крыму живут русские, а не украинцы, отказалась признавать итоги народного волеизъявления. В наказание для бывших сограждан украинские радикалы стали подрывать опоры линий электропередач на границе с полуостровом, а власти перекрыли доступ в регион пресной воды.
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