Влиятельный банкир потребовал снять Лукашенко с президентских выборов

Выдвигающийся на пост президента Белоруссии бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико обратился в Центризбирком республики. Он потребовал отказать в регистрации кандидатом Александра Лукашенко. Главу государства обвинили в многочисленных нарушениях законодательства.



Виктор Бабарико – один из самых популярных кандидатов в президенты Белоруссии. В опросах в социальных сетях банкир неизменно побеждает действующего президента. За короткое время Бабарико собрал вокруг себя огромную инициативную группу, а поставить подписи в его поддержку выходят десятки тысяч человек.



Действующий президент использует свою должность для агитации и оскорбления других участников предвыборной гонки. Об этом банкир написал в своем обращении в белорусский Центризбирком.

Лукашенко утверждал, что избирательная кампания Бабарико финансируется из-за рубежа. Банкир назвал подобные заявления клеветой. А слова президента о том, что женщина не может стать главой государства, Бабарико расценил как нарушение законодательства.

У Лукашенко полагают, что за спиной Бабарико может стоять "Газпром". Дескать, таким образом российская компания пытается добиться своих условий по поставкам голубого топлива в республику.

Обстановка в Белоруссии резко обострилась в воскресенье, 31 мая. Сбор подписей за кандидатов в президенты вылился в несанкционированные пикеты и массовые митинги. В толпе постоянно звучали требования отставки главы государства.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Александр Лукашенко идет на шестой срок. Помимо главы государства, побороться за высший пост намерены 14 человек.