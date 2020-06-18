Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент Владимир Путин рассказал в интервью каналу "Россия", что общается с внуками. Родные звонят ему на работу в Кремль.
В 2017 году во время прямой линии глава страны заявил, что у него двое внуков. Однако из-за загруженного графика Путин редко видится с мальчиками.
Отметим, что российский лидер предпочитает не распространяться о близких. Политик хочет, чтобы дети росли в нормальной обстановке и не были "принцами крови".
Популярные темы форума
Какое наказание заслужил Ефремов?
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Спасибо за безбедную жизнь!
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Зачем парад победы?
Рыжие самые красивые
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Ищу донора