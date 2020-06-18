Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент Владимир Путин рассказал в интервью каналу "Россия", что общается с внуками. Родные звонят ему на работу в Кремль.

В 2017 году во время прямой линии глава страны заявил, что у него двое внуков. Однако из-за загруженного графика Путин редко видится с мальчиками.

Отметим, что российский лидер предпочитает не распространяться о близких. Политик хочет, чтобы дети росли в нормальной обстановке и не были "принцами крови".