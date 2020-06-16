В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

Преcc-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в 2020 году Владимир Путин проведет прямую линию в полном формате. Глава страны ответит на вопросы граждан после 1 июля.
В Кремле уточнили, что российский лидер выступит в прямом эфире после голосования по поправкам в Конституцию. Точная дата прямой линии с Владимиром Путиным будет названа позднее.
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