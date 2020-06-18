Володин о позиции КПРФ по поправкам к Конституции: Выступили против социальных стандартов

Своим несогласием с поправками к Конституции КПРФ выступает против закрепления социальных стандартов и качественной медицинской помощи. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя позицию компартии по поправкам к основному закону страны.



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