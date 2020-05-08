Володин рассказал о новых законопроектах по поддержке граждан и бизнеса

На следующей неделе Госдума проведет три пленарных заседания, на которых рассмотрит новые меры по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. О планах парламентариев рассказал спикер Вячеслав Володин.



Проекты законов о поддержке граждан и бизнеса являются для депутатов приоритетными. Речь идет о нормативно-правовых актах, которые дают полномочия правительству для более эффективного оказания помощи регионам, уточнил Володин.

Также парламентарии обсудили изменения в законодательстве, предусматривающие оказание помощи предприятиям, в том числе кредитовании. Несмотря на праздничные дни, над документами работают 12 комитетов нижней палаты, рассказал Володин по итогам внеочередного заседания Совета Госдумы.

По его словам, президентские инициативы по защите граждан и бизнеса эффективны, но многое зависит от их реализации федеральными и региональными чиновниками. Важно, чтобы принимаемые главой государства решения в полной мере реализовывались на местах, указал Володин.

Напомним, что Госдума уже приняла ряд законов о поддержке граждан и предпринимателей в условиях эпидемии. Помимо прочего, депутаты одобрили инициативы об адресных пособиях и выплатах для семей, оказавшихся в трудном положении из-за потери работы.

Другое важное решение – отмена комиссии по оплате услуг ЖКХ. Подобная накрутка воспринимается гражданами как несправедливость и дополнительное финансовое бремя, говорил Вячеслав Володин.

Также депутаты одобрили инициативу, позволяющую предприятиям взять кредиты на выплату зарплаты работникам под гарантии государства. Кроме того, организации смогут снизить размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат.