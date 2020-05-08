Не забудут немецких патриотов: Путин и Меркель обменялись поздравлениями с Днем Победы

Ситуация с коронавирусом в мире внесла серьезные коррективы в празднование Дня Победы в России. Масштабные торжества, приуроченные к 75-летию окончания войны, пришлось отложить.
Соответственно, и иностранные лидеры, которые были приглашены на парад Победы, свои визиты были вынуждены ограничить. Однако сама дата и ее важность для всего мира забыты не были.
Так, во время телефонных переговоров президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в честь 75-ой годовщины освобождения Европы и мира от фашизма. Для обоих стран это событие имеет важное и символическое значение.
Во время телефонного разговора Владимир Путин и Ангела Меркель согласились, что никогда не забудут настоящих немецких патриотов, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом в Германии. Стороны согласились с тем, как важно сохранять историческую память о событиях Второй Мировой войны.
Также Путин и Меркель сошлись во мнении о том, что Россия и Германия уже сейчас являются партнерами в решении многих актуальных проблем, а также должны и дальше выстраивать двустороннее сотрудничество в конструктивном ключе. В частности, речь идет о совместной борьбе с коронавирусом.
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