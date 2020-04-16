Путин поручил перенести Парад Победы в 2020 году

Президент России Владимир Путин выступил в эфире телеканала "Россия 24" и рассказал о сроках празднования Дня Победы. Он отметил, что до 9 Мая остается меньше месяца, однако угроза распространения коронавируса по-прежнему высока.

В 2020 году Россия празднует знаменательную дату – 75 лет Победы над нацистской Германией. Ожидалось, что торжественные мероприятия 9 Мая будут особенно масштабными.

Однако коронавирус в России, как и практически в каждой стране мира, оказался той угрозой, которая мигом перевернула привычный уклад жизни. И судьба Парада Победы в 2020 году оказалась под вопросом.

"И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки", – в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Владимир Путин. Российский лидер добавил, что в сложившихся условиях он не считает себя вправе начать подготовку к Параду Победы.

Вместе с этим, добавил Владимир Путин, все торжественные мероприятия, являющиеся частью этого праздника – Парад Победы, шествие Бессмертного полка и другие – обязательно состоятся в 2020 году. Однако произойдет это не 9 Мая, а в более поздний срок.

Причиной переноса Парада Победы в 2020 году стало распространение коронавируса в России. Эксперты отмечают, что страна только продолжает приближаться к пику эпидемии. В связи с этим сложно предсказать, как долго продлится режим самоизоляции и действие других карантинных мер.

Напомним, ранее сообщалось, что на Парад Победы в 2020 году приглашены многие иностранные лидеры. Среди тех, кого россияне ожидали увидеть на трибунах – президент Франции Эммануэль Макрон, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

Отметим, не все они успели дать однозначное согласие на участие в торжествах в Москве. Учитывая перенос Дня Победы, этот вопрос, судя по всему, придется прорабатывать отдельно.