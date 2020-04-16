Путин поручил перенести Парад Победы в 2020 году

В 2020 году Россия празднует знаменательную дату – 75 лет Победы над нацистской Германией. Ожидалось, что торжественные мероприятия 9 Мая будут особенно масштабными.
Однако коронавирус в России, как и практически в каждой стране мира, оказался той угрозой, которая мигом перевернула привычный уклад жизни. И судьба Парада Победы в 2020 году оказалась под вопросом.
"И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски слишком высоки", – в эфире телеканала "Россия 24" рассказал Владимир Путин. Российский лидер добавил, что в сложившихся условиях он не считает себя вправе начать подготовку к Параду Победы.
Вместе с этим, добавил Владимир Путин, все торжественные мероприятия, являющиеся частью этого праздника – Парад Победы, шествие Бессмертного полка и другие – обязательно состоятся в 2020 году. Однако произойдет это не 9 Мая, а в более поздний срок.
Причиной переноса Парада Победы в 2020 году стало распространение коронавируса в России. Эксперты отмечают, что страна только продолжает приближаться к пику эпидемии. В связи с этим сложно предсказать, как долго продлится режим самоизоляции и действие других карантинных мер.
Напомним, ранее сообщалось, что на Парад Победы в 2020 году приглашены многие иностранные лидеры. Среди тех, кого россияне ожидали увидеть на трибунах – президент Франции Эммануэль Макрон, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава правительства Великобритании Борис Джонсон.
Отметим, не все они успели дать однозначное согласие на участие в торжествах в Москве. Учитывая перенос Дня Победы, этот вопрос, судя по всему, придется прорабатывать отдельно.
Популярные темы форума
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Любимая российская актриса
Прилучный избил Муцениеце
Кто помнит в СССР , модель Регину Заварскую
После 30 лет сложно найти..
Пропускная система в Москве
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Поговорим про политику. Обсудим?