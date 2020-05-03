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Политика

"Беспомощный": стало известно о сокрушительном провале Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Руководство Украины во главе с Владимиром Зеленским расписалось в своей некомпетентности и беспомощности. О провале лидера Незалежной рассказал политолог Вадим Карасев.
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Попытка Владимира Зеленского вернуть в украинское руководство экс-президента Грузии Михаила Саакашвили окончилась провалом, констатировал эксперт. Ранее ему предлагали стать вице-премьером по реформам.

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По мнению Карасева, легитимность Зеленского и его поддержка среди населения во многом основаны на том, что он и его команда – новые лица в политике. Украинцы, дескать, устали от одних и тех же деятелей и решили доверить бразды правления тем, кто еще не успел запятнать себя скандалами и коррупцией.

Ошибка новичка Зеленского в том, что он захотел вернуть во власть Саакашвили – одного из представителей старой политической элиты, считает Карасев. Таким образом украинский лидер расписывается в своей беспомощности и неспособности решить проблемы страны, уверен эксперт.

Предлагая Саакашвили войти в правительство, Зеленский признается в провале своего проекта "Слуга народа", сказал политолог в эфире телеканала ZIK. "Зачем тогда вас избирали, зачем вы шли тогда во власть и говорили о том, что вы осчастливите нас новой политикой?" – задается эксперт риторическим вопросом.

О скором назначении Михаила Саакашвили вице-премьером по инициативе Владимира Зеленского сообщалось в конце апреля. При этом рейтинг экс-президент Грузии на Украине крайне низкий – около 2,5%. Однако Верховная рада не поддержала кандидатуру одиозного политика.

В прошлом месяце рейтинг Владимира Зеленского упал до 44%. Это рекордно низкий показатель за год его президентства. На выборах главы государства бывшего комика поддержали более 72% избирателей.

Автор: 3 мая 2020, 14:03

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