Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Политик уверен: стихийных протестов будет все больше. Введенные руководством Украины жесткие меры привели к обнищанию и без того небогатого населения. "Люди требуют открыть рынки", – отметил Журавко.
По его словам, с каждым днем карантина Украина теряет рабочие места, растут задолженности по зарплатам, народное хозяйство находится на грани развала, то же самое с банковской отраслью. События 29 апреля в Киеве, где в центр города вышли сотни разгневанных предпринимателей, – только начало, полагает бывший парламентарий.
Протесты из-за карантина накладываются на недовольство населения законом о продаже государственных земель в частные руки, напомнил Журавко. Если Зеленский не примет срочных мер, Украина распадется, и часть страны отойдет России, предрек политик.
Напомним, что 29 апреля у Дома правительства в центре Киева сотни предпринимателей собрались на стихийный митинг. Люди были недовольны решением властей о продлении карантина. Протестующие потребовали от правительства отменить ограничительные меры с 1 мая. Произошли столкновения с полицией.
Общенациональный карантин из-за коронавируса руководство Украины ввело 12 марта. Позже ограничительные меры продлили до середины мая.
Коронавирусом на Украине заразились почти десять тысяч человек. Это официальные данные, которые многие подвергают сомнению. В стране не хватает тест-систем для определения заболевания, медицинская система работает на пределе возможностей.
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