Скандальное решение Зеленского назвали причиной распада Украины

Неумелые действия президента Владимира Зеленского, который решил продлить карантин из-за коронавируса, могут иметь роковые последствия для украинской государственности, уверен бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, недавние протесты разгневанных предпринимателей в центре Киева – только начало.



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