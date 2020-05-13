Володин предложил провести дополнительные пленарные заседания Думы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил коллегам-депутатам провести дополнительные пленарные заседания на следующей неделе. Будут рассмотрены инициативы о поддержке граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса.



Дополнительные пленарные заседания Володин предложил провести 21 и 22 мая. Важно, чтобы поручения президента по поддержке граждан и бизнеса были реализованы как можно скорее, отметил спикер.



Кроме того, председатель нижней палаты предложил отменить пленарное заседание 14 мая. Также парламентарии поддержали инициативу представителя премьер-министра Александра Синенко о переносе правительственного законопроекта с новыми мерами поддержки граждан и экономики на следующую неделю. Это необходимо для внесения поправок с инициативами, озвученными Владимиром Путиным в обращении к гражданам 11 мая.

Накануне парламентарии приняли в первом чтении законопроект о дополнительных мерах по противодействию коронавирусу. Помимо прочего, документ дает право правительству уменьшать размер ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности и устанавливать особенности отмены или переноса бронирования гостиничных номеров. Также законодатели в первом чтении приняли нормативно-правовой акт об оперативной государственной поддержке предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.