Сделано заявление об отстранении Зеленского от власти из-за коронавируса

В том, что коронавирус создан в лаборатории, уверен политолог Олег Соскин. В отличие от большинства эпидемий, эта не может закончиться самостоятельно, поэтому нужно ждать второй волны заболеваемости, считает эксперт.
Как с ней справится Украина – большой вопрос, ведь президент Владимир Зеленский и его соратники к этому не готовы, полагает аналитик. Власти Незалежной политолог назвал некомпетентными. "Если эпидемия в ближайшее время не прекратится, встанет вопрос об их отстранении от власти", – сказал Соскин в эфире НСН.
Эпидемия коронавируса стала для Владимира Зеленского неожиданностью, и он впал в глубокую депрессию, заявил ранее бывший пиарщик украинского лидера Владислав Рогимов. По его словам, глава государства и его соратники переживают настоящую драму.
Зеленского можно понять. И без того дышащая на ладан украинская экономика получила от коронавируса мощный удар. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что страну ждут дефолт, всплеск нищеты и безработицы.
Политик спрогнозировал усиление сепаратизма из-за коронавируса. Он напомнил о примере Закарпатья и иных регионов, которые начали отгораживаться друг от друга.
Официально коронавирусом на Украине болеют 5,1 тысяча человек, 133 инфицированных умерли. Наибольшее число зараженных отмечено в Киеве и западных областях страны.
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