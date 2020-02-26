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Политика

"Захват проливов": рассекречена новая цель России

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press|www.globallookpress.com
В Киеве в рамках форума Age of Crimea выступил журналист "Радио Свобода" Николай Семена. Он рассказал о том, каких целей Россия намерена добиться на юго-восточном направлении.
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Николай Семена был осужден в России за призыв к оспариванию статуса Крыма. После освобождения он покинул полуостров, чтобы стать заметной фигурой в информационном пространстве Украины.

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Судя по выступлению на форуме Age of Crimea, журналист прекрасно разобрался, каких слов ждет от него публика. Начал он с призыва максимально осложнить жизнь людей в Крыму и, не скрывая восторга, рассказал об ужасающих последствиях для экологии российского полуострова от перекрытия Северо-Крымского канала.

Затем Николай Семена перешел к пугающим прогнозам. По его словам, Украина сражается с Россией не только ради своей безопасности, но и оберегает ближайших и куда более успешных соседей. В частности, речь идет о Турции.

"Уже давно в Российской империи был разработан "греческий проект", то есть захват Константинополя и проливов Средиземного моря", – цитирует "Политнавигатор" журналиста. По его словам, этот план действует до сих пор.

Отметим, действительно, стремление русских правителей так или иначе получить контроль над Царьградом, Константинополем или Стамбулом можно заметить на протяжении практически всей истории нашей страны. Ближе всего к исполнению этой тысячелетней мечты Российская империя подобралась во время Первой Мировой войны

Однако Революция и позорный сепаратный Брестский мир поставили крест на этих надеждах. Сейчас большинство исследователей приходит к выводу, что роль и Стамбула, и Босфора уже не так велика, как была раньше, поэтому для российской политики это давно перестало быть идеей фикс.

Автор: 26 февраля 2020, 20:47

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