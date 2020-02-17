В Крыму задержали участника украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Черноморского района, подозреваемого в причастности к незаконному формированию. Как сообщает ТАСС, он был членом батальона имени Челебиджихана, который противоречит интересам России.
По предварительным данным, в августе 2016 года подозреваемый посетил Украину, где вступил в ряды крымско-татарской организации. Затем мужчина вернулся в Россию и поселился в Крыму. При этом он не прекратил участие в деятельности батальона, передает РИА ФАН.
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