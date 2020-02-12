Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана

До Идлиба сирийкой армии осталось чуть более десяти километров.
Перед боевиками замаячила угроза полного военного разгрома. На помощь своим
протеже бросился президент Турции. Последние дни Анкара развернула необычайную
активность и каждый день направляет в Сирию новые колонны своих вооруженных
сил. По мнению Эрдогана, Москва и Дамаск воюют с мирными жителями, а не с террористами.
Эрдоган ведет себя не по-джентльменски, считает член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", глава Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. "Вроде бы мы с ним дружим, пытаемся выстраивать работу по борьбе с терроризмом в Сирии. В то же время мы понимаем, что очень часто он действует несогласованно, в своих интересах. Я бы реагировал спокойно на действия Эрдогана", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
В начале недели сирийские и турецкие войска обменялись ударами. По словам Эрдогана, армия Турции потеряла 14 человек убитыми и 45 ранеными.
По его мнению, Россия и Сирия в основном бьют по мирным жителям, а не по террористическим группировкам. При этом Анкара так и не смогла выполнить свои обязательства и в рамках Сочинской сделки и нейтрализовать ряд группировок боевиков. На этот факт Анкаре указал представитель президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что террористы из Идлиба продолжают наносить удары по сирийским войскам, а также подразделениям российской армии. Это идет вразрез с договоренностями в Сочи, подчеркнул Песков.
В настоящий момент сирийская армия при поддержке российских военных советников освободила почти половину провинции Идлиб. Армия Башара Асада заняла стратегически важную трассу М5 и город Саракиб, находящийся на перекрестке дорог.
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