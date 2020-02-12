Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана

Ситуация в Сирии накаляется. Правительственные войска заняли важную трассу и практически вплотную подошли к главному оплоту боевиков – городу Идлиб. Успехи армии Башара Асада вызывают раздражение в Анкаре. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать объекты сирийской армии на всей территории страны. В Москве уверены: "друг Реджеп" ведет себя не по-джентльменски.



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