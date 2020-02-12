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Политика

Не по-джентльменски: в Москве поставили на место осмелевшего Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Ситуация в Сирии накаляется. Правительственные войска заняли важную трассу и практически вплотную подошли к главному оплоту боевиков – городу Идлиб. Успехи армии Башара Асада вызывают раздражение в Анкаре. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил атаковать объекты сирийской армии на всей территории страны. В Москве уверены: "друг Реджеп" ведет себя не по-джентльменски. 
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До Идлиба сирийкой армии осталось чуть более десяти километров. Перед боевиками замаячила угроза полного военного разгрома. На помощь своим протеже бросился президент Турции. Последние дни Анкара развернула необычайную активность и каждый день направляет в Сирию новые колонны своих вооруженных сил. По мнению Эрдогана, Москва и Дамаск воюют с мирными жителями, а не с террористами.

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Эрдоган ведет себя не по-джентльменски, считает член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия", глава Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов. "Вроде бы мы с ним дружим, пытаемся выстраивать работу по борьбе с терроризмом в Сирии. В то же время мы понимаем, что очень часто он действует несогласованно, в своих интересах. Я бы реагировал спокойно на действия Эрдогана", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".

В начале недели сирийские и турецкие войска обменялись ударами. По словам Эрдогана, армия Турции потеряла 14 человек убитыми и 45 ранеными.

По его мнению, Россия и Сирия в основном бьют по мирным жителям, а не по террористическим группировкам. При этом Анкара так и не смогла выполнить свои обязательства и в рамках Сочинской сделки и нейтрализовать ряд группировок боевиков. На этот факт Анкаре указал представитель президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что террористы из Идлиба продолжают наносить удары по сирийским войскам, а также подразделениям российской армии. Это идет вразрез с договоренностями в Сочи, подчеркнул Песков.

В настоящий момент сирийская армия при поддержке российских военных советников освободила почти половину провинции Идлиб. Армия Башара Асада заняла стратегически важную трассу М5 и город Саракиб, находящийся на перекрестке дорог.

Автор: 12 февраля 2020, 15:21

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
"Вроде бы мы с ним дружим, пытаемся выстраивать работу по борьбе с терроризмом в Сирии. В то же время мы понимаем, что очень часто он действует несогласованно, в своих интересах. Я бы реагировал спокойно на действия Эрдогана", ......АГА. А В КИЕВЕ НЕДАВНО ПРИВЕТСТВОВАЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЗЕЛЕНСКИМ ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ СЛОВАМИ "СЛАВА УКРАИНЕ"!
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