"Может фору дать": опытный Путин вызвал восхищение

По долгу службы Владимир Путин практически постоянно находится под прицелами многочисленных камер. Все его публичные выступления, совещания, встречи с подчиненными и избирателями фиксируются и транслируются на всю страну и мир.
Возможно, именно поэтому российскому лидеру было несложно три с половиной часа отвечать на вопросы по 20 разным темам. "Он может фору дать, наверное, любому тележурналисту", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Андрея Ванденко. По его словам, подобный формат работы стал совершенно новым опытом.
Впрочем, некоторые моменты поразили и Путина. Например, политик удивился просьбе обратиться к интернет-аудитории со словами о том, что он рад, и с обещанием чаще встречаться. "Почему я рад, и почему я должен чаще встречаться?" – процитировал Ванденко российского лидера.
"Дни.ру" писали, что специально для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент раскрыл подробности назначения Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Глава государства подчеркнул, что ему были предложены четыре кандидата, однако он остановил выбор на пятом.
Масштабный проект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" представляет собой два десятка роликов в формате интервью, каждый из которых посвящен конкретной теме. В первой серии глава государства говорит о задачах нового правительства во главе с Мишустиным. 21 февраля была опубликована вторая серия – в центре внимания оказался украинский вопрос.
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