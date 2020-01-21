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Политика

"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию

Фото: pixabay.com
Соединенные Штаты никогда не скрывали, что хотят ослабления России. После ухода с поста президента Бориса Ельцина в Вашингтоне разработали "Хьюстонский план" – комплекс мероприятий, направленный на подрыв российской государственности.
прочитано 418 раз

План состоит из трех частей. Первая включает приход к власти прозападного президента. Как пишет портал "Русская весна", первоначально ставка была сделана на олигарха Михаила Ходорковского. Но план не сработал: бизнесмен оказался за решеткой, а после освобождения эмигрировал за границу.

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На внешней арене Вашингтон пытается использовать против России радикальные течения ислама. "В третьей части плана ставка была сделана на Китай, который американцы хотели натравить в обмен на подарок в виде Сибири и Приморья", – пишет автор статьи.

Пока план явно пробуксовывает. Победа Владимира Путина на президентских выборах в 2000 году и политика на укрепление суверенитета сыграли свою роль: Москва успешно отражает нападки Запада.

От плана в вашингтонских кабинетах не отказались, хотя после прихода к власти президента Дональда Трампа вектор внешнеполитических усилий Белого дома сместился с России на Китай. Американцы пытаются остановить рост влияния Поднебесной в разных частях мира – в Евразии, Южной Америке, Африке.

Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев предсказал распад России из-за проблемы Курил. Он предостерег власти страны от передачи островов Японии. "Потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!" – заявил журналист.

21 января 2020, 16:24

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