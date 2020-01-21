"Хьюстонский план": США нашли способ развалить Россию

План состоит из трех частей. Первая включает приход к власти
прозападного президента. Как пишет портал "Русская весна",
первоначально ставка была сделана на олигарха Михаила Ходорковского. Но план не
сработал: бизнесмен оказался за решеткой, а после освобождения эмигрировал за
границу.
На внешней арене Вашингтон пытается использовать против России радикальные течения ислама. "В третьей части плана ставка была сделана на Китай, который американцы хотели натравить в обмен на подарок в виде Сибири и Приморья", – пишет автор статьи.
Пока план явно пробуксовывает. Победа Владимира Путина на президентских выборах в 2000 году и политика на укрепление суверенитета сыграли свою роль: Москва успешно отражает нападки Запада.
От плана в вашингтонских кабинетах не отказались, хотя после прихода к власти президента Дональда Трампа вектор внешнеполитических усилий Белого дома сместился с России на Китай. Американцы пытаются остановить рост влияния Поднебесной в разных частях мира – в Евразии, Южной Америке, Африке.
Напомним, ранее телеведущий Владимир Соловьев предсказал распад России из-за проблемы Курил. Он предостерег власти страны от передачи островов Японии. "Потом они потребуют часть Сахалина, потом отдадим Калининград. Так и России не будет!" – заявил журналист.
Популярные темы форума
Слава великому Владимиру Путину!
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Куда делась Аида Ведун?
Ни за что рожать не буду!
Историк Соколов
Хватит ныть про СССР
Надо улучшать демографию
про климакс
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей
Дочь собралась замуж за хромого, но богатого.