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Политика
В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил

В Госдуме раскритиковали Зеленского за слова о мобилизации в случае войны с Россией: Очков себе не добавил

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в центре скандала из-за своего неосторожного высказывания. Депутат Госдумы Руслан Бальбек предупредил политика о возможных последствиях.
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Украинский лидер накануне дал большое интервью. Владимир Зеленский признался, что не хочет думать о войне с Россией, но если вооруженный конфликт не избежать, то мобилизованы будут все – и мужчины, и женщины. "Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать", – подчеркнул он.

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Слова президента прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек. По его мнению, украинские граждане испытали шок от заявления Зеленского. Агрессивная риторика совсем не добавила ему очков. Президент получит в ответ только возмущение народа, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что Россия не собирается нападать на Украину, и единственный, кто этого не понимает – Владимир Зеленский. Бальбек добавил, что сейчас жители Незалежной переживают непростой период, и поэтому для них сейчас важнее не автоматы, а пособия и социальные льготы.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что может в любой момент позвонить президенту России Владимиру Путину, но пока "нет предмета для разговора". Если встреча советников "нормандской четвертки" будет затягиваться, то политик сразу свяжется с коллегой, сообщает издание "Фокус".

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Автор: 26 декабря 2020, 20:52 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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