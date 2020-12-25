Зеленский оценил вероятность войны Украины с Россией: Все будут мобилизованы

Украинский президент признался, что не хочет даже думать о вооруженном столкновении с Россией. "Это ужасная ситуация. Я против этого", – подчеркнул Владимир Зеленский. Если войны не удастся избежать, то мобилизованы будут все – и мужчины и женщины.
Также политик рассказал, что у него пока нет предмета для разговора с Владимиром Путиным. Если встреча советников в "нормандском" формате будет затягиваться, то тогда Зеленский обязательно свяжется с коллегой для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.
В беседе с изданием "Фокус" президент отметил, что хочет быстрее остановить войну на юго-востоке страны. Также он выступил за открытый диалог с коллегой по вопросу принадлежности Крымского полуострова. "Мы должны говорить с Путиным глобально тет-а-тет", – сказал он.
Отметим, что положение Владимира Зеленского на Украине с каждым днем становится более шатким. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что политик может уничтожить институт президентства в стране.
Также на этой недели были обнародованы результаты опроса украинских граждан. По данным социологической службы имени Разумкова, около 42% опрошенных разочарованы деятельностью Владимира Зеленского.
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