Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить

Зеленский отметил, что готов продолжать контакты на высшем уровне. "Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно", – заявил президент.
По словам Зеленского, он готов разговаривать с Путиным для скорейшего прекращения войны в Донбассе. Вопрос Крыма украинский лидер тоже готов обсуждать. Но для этого нужна личная встреча с президентом России, в нормандском формате обсуждать статус полуострова невозможно, сказал Зеленский в интервью украинскому порталу "Фокус".
В той же беседе он заявил, что Киеву не нужен вооруженный конфликт с Москвой. В противном случае он пообещал мобилизовать на защиту страны все взрослое население.
"Думаю, что Россия это прекрасно понимает", – добавил украинский лидер.
Путин и Зеленский... https://t.co/cd34Aqq9pf— Sergei (@Sergei02876109) December 24, 2020
За полтора года президентства Владимира Зеленского он встречался с российским коллегой только раз. Это произошло на переговорах лидеров нормандского формата в Париже в декабре прошлого года.
Президенты договорились о дальнейших шагах по урегулированию в Донбассе – отводу вооружений, обмене удерживаемых лиц. Спустя год боевые действия в регионе продолжаются. 18 декабря от обстрела со стороны украинской армии погибли двое военнослужащих Донецкой народной республики.
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