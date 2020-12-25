Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов общаться с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако сейчас тем для разговора нет, отметил лидер Незалежной.



Зеленский отметил, что готов продолжать контакты на высшем уровне. "Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним общаться обязательно", – заявил президент.



По словам Зеленского, он готов разговаривать с Путиным для скорейшего прекращения войны в Донбассе. Вопрос Крыма украинский лидер тоже готов обсуждать. Но для этого нужна личная встреча с президентом России, в нормандском формате обсуждать статус полуострова невозможно, сказал Зеленский в интервью украинскому порталу "Фокус".

В той же беседе он заявил, что Киеву не нужен вооруженный конфликт с Москвой. В противном случае он пообещал мобилизовать на защиту страны все взрослое население.

"Думаю, что Россия это прекрасно понимает", – добавил украинский лидер.

За полтора года президентства Владимира Зеленского он встречался с российским коллегой только раз. Это произошло на переговорах лидеров нормандского формата в Париже в декабре прошлого года.

Президенты договорились о дальнейших шагах по урегулированию в Донбассе – отводу вооружений, обмене удерживаемых лиц. Спустя год боевые действия в регионе продолжаются. 18 декабря от обстрела со стороны украинской армии погибли двое военнослужащих Донецкой народной республики.

