Зеленский теряет контроль над украинскими регионами – эксперт

Тенденция к ослаблению центральной власти была видна еще летом, считает эксперт. Тогда многие мэры украинских городов начали бойкотировать введенные правительством карантинные ограничения и критиковать Киев.
Местные власти почувствовали поддержку населения и стали игнорировать карантин выходного дня, введенный правительством, напомнил Вышинский. Для Зеленского это катастрофа и потеря легитимности в глазах украинцев, считает политолог.
По словам эксперта, прошедшие в октябре местные выборы подтвердили, что президент и его партия "Слуга народа" растеряли былую поддержку. Ослабление Зеленского хорошо видят местные элиты, которые создали против главы государства широкие коалиции, добавил политолог.
"Партия, ранее претендовавшая на моновласть во всей стране, утратила даже то немногое, на что она могла рассчитывать на Западной Украине", – констатировал Вышинский.
Местные выборы на Украине прошли 25 октября. Граждане избирали мэров, депутатов областных заксобраний и городских советов. Явка составила 37%.
Кандидаты от партии "Слуга народа" не прошли во второй тур ни в одном крупном городе. В лучшем случае они заняли третье место.
Неплохой результат соратники Зеленского показали в Центральной Украине. Но даже там их потеснили другие политсилы, в том числе региональные.
Спустя два месяца после местных выборов отставки Зеленского ждут почти 40% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
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