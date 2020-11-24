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Политика
В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского – политолог

В Киеве умоляют Путина спасти Зеленского – политолог

Владимир Зеленский. Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Интервью бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Богдана российской журналистке Ксении Собчак говорит о скором крахе команды украинского лидера. С такой оценкой выступил политолог Алексей Чеснаков.
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Во время интервью Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину и призвал его "сделать шаг назад". Речь шла о переподписании минских соглашений. Украина до сих пор не выполнила ни один из пунктов.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Призыв Богдана к Путину говорит о слабости президента Зеленского и его соратников, считает Чеснаков. Подобные заявления политолог трактует как "попытку спасти шкуру Зеленского".

По мнению эксперта, украинское руководство через Богдана умоляет Путина помочь Зеленскому. Чеснаков напомнил, что в декабре исполнится год саммиту в Париже, где президенты России и Украины договорились об урегулировании в Донбассе.

Андрей Богдан. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Но за год Киев не сделал ничего. Поэтому Зеленскому придется признаться, что он не в состоянии добиться мирного урегулирования, пишет Чеснаков в своей колонке на портале "Актуальные комментарии".

"Для Путина сейчас нет никакого смысла ослабить свою коронную хватку и "делать шаг назад", – убежден политолог.

Андрей Богдан стал главой офиса Владимира Зеленского в мае 2019 года. На высокой должности он пробыл до февраля 2020 года.

В недавнем интервью изданию "Украинская правда" Богдан заявил, что Зеленский не думает о втором сроке. Главное для нынешнего президента – удержаться до конца первого, считает он.

Автор: 24 ноября 2020, 12:07 Источник: "Актуальные комментарии" ✓ Надежный источник

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