Накануне годовщины Евромайдана на Украине украли 150 миллионов гривен на памятник "Небесной сотни"

Семь лет назад на Украине грянула революция. Пожар в Одессе и расстрел "Небесной сотни". На главном майдане страны жгли покрышки, стреляли, убивали людей. После этого на Украине начался новый период пропитанной горечью истории. Однако, как выяснилось, память о тысячах невинно погибших людей никому не нужна.
На постмайданную власть по первости возлагали большие надежды, но пришло разочарование. И Владимир Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко, оказался приверженцем все той же политической линии. Оппозиция обвиняет называет ее режимом внутренней оккупации, пишет ФАН.
Накануне седьмой годовщины трагических событий вскрылся факт кражи миллионов гривен, выделенных на музей Евромайдана. Так что теперь лидеры Евромайдана отвечают перед законом в Госбюро расследований Украины. На скамье перед лицом Фемиды оказались бывший глава Совета нацбезопасности Александр Турчинов, бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий, мэр Киева Виталий Кличко и другие зачинщики госпереворота.
ГБР расследует дело по заявлению депутата Рената Кузьмина о совершении в 2014 году госпереворота на Украине. В ходе расследования вскрылся неприятный факт – директор музея Евромайдана в Киеве, его заместитель и еще несколько человек два года назад украли выделенные на строительство мемориала 148 миллионов гривен. Деньги они вывели на свои счета через оформление поддельных бумаг. В итоге нет ни денег, ни памятника.
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