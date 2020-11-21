Неспособен к договору: Россия и Запад согласны в необходимости ухода Лукашенко

Эксперт в области политических исследований Арсений Сивицкий считает, что президент Александр Лукашенко продемонстрировал и США, и Евросоюзу и России свою неспособность к договорам. Поэтому теперь все заинтересованные стороны согласны, что прежний белорусский режим должен кануть в лету.
Лукашенко не смог договориться со своим народом несмотря на поддержку Кремля. Поэтому в Москве ему вынуждены напоминать о необходимости недопущения насилия на улицах и проведения конституционной реформы. Помогать восточный сосед больше не намерен, поскольку в настоящее время ему не выгодны очередные санкции, которые могут свалиться за поддержку "последнего диктатора".
К тому же, по мнению Сивицкого, сейчас России уже не так важно сохранить влияние в Белоруссии, сколько показать западным соседям силу и способность не только создавать, но и решать проблемы.
США, в свою очередь, намереваются напомнить всему миру о своей роли защитника демократии на всей планете. Поэтому американский Конгресс (нижняя палата парламента) подготовил новый Акт о свободе, демократии и суверенитете Белоруссии, которую намерены представить Сенату. Возможно, документ в скором времени подпишет избранный президент США Джо Байден.
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