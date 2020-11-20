Политолог: Единственная опора России в Белоруссии – силовики

Эксперт представил ситуацию, в которой режим Лукашенко пал, но Россия вмешалась и смогла подавить местный Майдан. После этого Кремлю придется искать опору внутри республики. Единственный вариант – местные силовики, полагает Ищенко.
Они готовы быть лояльными любой власти, уверен эксперт. Но своего общества белорусские полицейские и сотрудники ОМОНа не знают и не представляют, что делать без приказа свыше, рассуждает политолог.
В кризисной ситуации белорусские правоохранители способны лишь на применение силы, продолжает эксперт. "Для них государственным преступником является и реальный бандит, бросающийся на ОМОН с коктейлем Молотова, и обычный рабочий, не согласный с условиями оплаты труд", – написал Ищенко в своей колонке на сайте "Украина.ру".
Москва будет вынуждена опереться на местных силовиков, ведь пророссийские движения Лукашенко старательно подавлял, напомнил Ищенко. Зато Батька дал зеленый свет проевропейской оппозиции, которая окрепла и теперь намерена его свергнуть, добавил эксперт.
Хороших вариантов для Москвы политолог не видит. Россия, оперевшись на силовиков, в глазах белорусского народа автоматически станет соучастницей их преступлений, пояснил Ищенко.
На его взгляд, белорусский кризис – самый сложный для российской внешней политики за последние 20 лет. "Но выход должен быть найден", – резюмировал политолог.
Напомним, что в разгар политического кризиса в Белоруссии Россия создала для республики резерв правоохранительных органов. Он будет пущен в ход, если радикалы попытаются захватить власть силой, говорил президент Владимир Путин.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко. Каждую неделю силовики задерживают сотни митингующих. Многие участники протестных акций до сих пор находятся в следственных изоляторах.
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