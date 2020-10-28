Кадыров призвал Макрона прекратить провокации против ислама

Чеченский лидер напомнил, что верующие болезненно воспринимают карикатуры на пророка. По словам Кадырова, Макрон своими действиями лишь ухудшает ситуацию и вызывает возмущение у мусульман.
"Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром", – отметил Кадыров.
Он раскритиковал намерение властей Франции усилить контроль над мечетями и религиозными организациями. Но пока европейские лидеры не станут уважительно относиться к религии и культуре, порядка в их государствах не будет, убежден Кадыров.
"Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", – отметил чеченский лидер.
Пророк Мухаммед – пример для всех мусульман, подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что ислам исповедуют почти два миллиарда человек.
Религия для мусульманина – самое главное в жизни, отметил чеченский лидер. Никто не имеет права насмехаться над исламом, мусульмане этого не простят, подчеркнул политик.
Кадыров призвал Макрона остановить провокации против ислама. "Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий", – заключил глава Чечни.
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