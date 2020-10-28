Кадыров призвал Макрона прекратить провокации против ислама

Французский лидер Эммануэль Макрон своим поведением напоминает террориста, который поддерживает провокации против ислама. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.



Чеченский лидер напомнил, что верующие болезненно воспринимают карикатуры на пророка. По словам Кадырова, Макрон своими действиями лишь ухудшает ситуацию и вызывает возмущение у мусульман.



"Никогда в истории такая политика не заканчивалась добром. Но президенту Франции нужны такие потрясения, связанные именно с мусульманским миром", – отметил Кадыров.

Он раскритиковал намерение властей Франции усилить контроль над мечетями и религиозными организациями. Но пока европейские лидеры не станут уважительно относиться к религии и культуре, порядка в их государствах не будет, убежден Кадыров.

"Издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей", – отметил чеченский лидер.

Пророк Мухаммед – пример для всех мусульман, подчеркнул Кадыров. Он напомнил, что ислам исповедуют почти два миллиарда человек.

Религия для мусульманина – самое главное в жизни, отметил чеченский лидер. Никто не имеет права насмехаться над исламом, мусульмане этого не простят, подчеркнул политик.

Кадыров призвал Макрона остановить провокации против ислама. "Твою абсурдную позицию о публикации карикатур сегодня осуждают не только мусульмане всего мира, но и любые трезвомыслящие представители иных конфессий", – заключил глава Чечни.