Светлана Тихановская дала откровенное интервью российскому журналисту: главное

Светлана Тихановская решилась на искренний разговор с российским журналистом Ириной Шихман – автором ютуб-шоу "А поговорить?". Кандидат в президенты рассказала, как жила до выборов и о планах на будущее.

Тихановская никогда не интересовалась политикой. Последние несколько лет она посвящала себя только семье. Она была заботливой матерью и любящей женой.

Ее супруг Сергей в какой-то момент занялся ведением блога о политике. Светлана не на шутку беспокоилась за мужа. Она думала, что его накажут за критику белорусской власти. Сначала некоторые формулировки Сергея жену очень пугали, но позже стала только поддерживать его.

О своем намерении баллотироваться в президенты Тихановский рассказал семье за несколько месяцев до выборов. Получив одобрение от жены, Сергей занялся сбором документов. Но, как известно, он не успел: оппозиционера арестовали.

Светлана пыталась попасть к мужу в СИЗО, чтобы он подписал документ, но тщетно. Когда Тихановская поняла, что Сергея не зарегистрируют как кандидата в президенты, решила баллотироваться сама.

Оппозиционер был потрясен, узнав, что супруга намерена продолжить его дело. Сначала Сергей выступал против решения Светланы, но все-таки доверился ей. Никто не думал, что Тихановскую поддержит большое количество граждан, поэтому для многих, в том числе и для самого кандидата, дальнейшие события стали удивительными.

Митинги в поддержку Светланы и против Лукашенко продолжаются до сих пор. Тем временем Тихановская по-прежнему находится в Литве. Кандидат в президенты уверяет, что ее вынудили бежать из Белоруссии.

Светлана не видела мужа уже полгода. Несмотря на это, Тихановская уверена, что ее отношения с супругом остались прежними. "Сможет ли он жить с женой-президентом? Я думаю, что сможет. Мне кажется, я не так уж сильно изменилась за это время. Тот стержень, который в человеке закладывается годами, у меня остался прежним", – сказала она.