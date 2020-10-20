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Лукашенко отказался идти на новый срок: Наелся президентства

Лукашенко отказался идти на новый срок: Наелся президентства

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белорусский президент Александр Лукашенко встретился с политзаключенными в СИЗО. Главной темой обсуждения стала реформа Конституции.

Продолжение: Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в НАТО
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За столом с главой государства сидел бизнесмен Юрий Воскресенский. На следующий день после встречи его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Оппозиционер сообщил, что ему поручили подготовить предложения по поправкам к Конституции. Также он займется вопросом освобождения некоторых политзаключенных.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Воскресенский рассказал, что в новом документе будет прописано количество президентских сроков. Человек не сможет занимать пост главы республики больше двух раз. Роль парламента усилят. Кроме того, в Белоруссии появится независимый суд и, возможно, даже суд присяжных. "Президент созрел для этих перемен", – подчеркнул оппозиционер.

Во время встречи с оппозиционерами Александр Лукашенко признался, что "наелся президентства". Нынешний срок он назвал последним. Воскресенский отметил, что у него нет причин не верить политику. По его словам, глава Белоруссии строил страну так, как это видел. Ему удалось "вылизать" все небольшие города и сохранить промышленный потенциал.

Напомним, последние два месяца в Белоруссии не утихают протестные акции. Граждане обвиняют власти в фальсификации результатов выборов президента. Они требуют провести повторное голосование – справедливое и прозрачное. Также они настаивают на том, чтобы все преступления, совершенные силовиками, были расследованы.

Автор: 20 октября 2020, 17:17 Источник: Tut.by ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Кошмарная ситуация без героев.
Тупой самозванец-"президент".
Наглая и продажная польско-литовская "оппозиция".
Глупое и наивное население.
Несчастная Белоруссия, увы.
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