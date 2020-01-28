Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Закрытое голосование проходило в два тура.
Результаты определялись простым большинством голосов. За кандидатуру зампреда Госдумы проголосовали 132 члена ассамблеи.
Зимняя сесия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.
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