Дрожащую Меркель посадили в Китае

Во время своего визита в Пекин Ангела Меркель прослушала гимны Германии и Китая сидя на кремле, передает сайт ТВ Центр. Примечательно, что когда играл немецкий гимн, то сидела и она, и встречавший коллегу премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Во время исполнения своего гимна китайский госслужащий встал.
Ситуация вновь заставила СМИ вспомнить о проблемах Ангелы Меркель со здоровьем. Сама она не единожды подчеркивала, что прекрасно себя чувствует, а приступы дрожи проявляются у нее из-за обезвоживания и усталости и никак не сказываются на работе. Однако теперь немецкая и отчасти мировая общественность каждый раз внимательно следит за состоянием канцлера Германии во время публичных встреч, отмечая малейшие отклонения мероприятия от протокола и подрагивания политика.
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