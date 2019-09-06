Дрожащую Меркель посадили в Китае

Канцлер Германии Ангела Меркель страдает от приступов неоктролируемой дрожи, если ей приходится долго стоять. Из-за этого политик проводит встречи с лидерами других стран в Берлине по обновленной процедуре – гимн она слушает сидя. Выяснилось, что подобный же подход глава немецкого правительства исповедует и во время заграничных поездок.

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