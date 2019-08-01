Дума рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин

В Думе внимательно отнеслись к заявлению южноосетинских
парламентариев о признании геноцида со стороны Грузии в 1920 году, отметил
председатель нижней палаты. По его словам, Дума рассмотрит заявление на
ближайшем заседании Совета. В его состав помимо руководства нижней палаты входят руководители всех политических фракций и главы комитетов, напомнил
Володин.
Законодатели Южной Осетии обратились к руководству России, в Госдуму и Совет Федерации с просьбой о признании геноцида южных осетин. Об этом сообщил официальный сайт республиканского парламента.
В 1920 году Южная Осетия объявила о присоединении к Советской России, после чего грузинское правительство направило войска для подавления. События того года до сих пор не получили должной оценки, исполнители и организаторы геноцида не привлекались к ответственности, сказано в обращении южноосетинских парламентариев.
В результате было разрушено большинство населенных пунктов Южной Осетии, погибли несколько тысяч человек. "Что по различным оценкам составило от 8 до 25% от его общей численности", – говорится в документе.
Попытки этнических чисток вновь были предприняты грузинским руководство в 1989-1992 годах, отметили парламентарии. "А в 2008 году только вмешательство России, принудившей Грузию к миру, предотвратило полное истребление населения Южной Осетии", – подчеркнули законодатели.
Ранее президент России Владимир Путин призвал власти Грузии как следует изучить давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят восстановить с ними нормальные отношения.
Помимо прочего, российский лидер указал на жестокость, с которой грузинские войска действовали в Осетии в 1919-1920 годах. Происходившее в те годы глава государства назвал геноцидом.
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