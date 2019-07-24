Володин потребовал публичных извинений от руководства Грузии

Властям Грузии во главе с президентом Саломе Зурабишвили следует извиниться за антироссийскую риторику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью на телеканале "Россия 24".



Нагнетаемая в кавказской республике русофобия оскорбляет россиян, подчеркнул председатель нижней палаты. "Это не может оставить нас равнодушными", – сказал он.



Ранее президент республики Саломе Зурабишвили назвала Россию "оккупантом территорий Грузии" и "агрессором". Володин призвал грузинские власти принести извинения за допущенную антироссийскую риторику.

"Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила", – подчеркнул спикер Госдумы.

Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когда группа радикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседание Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российских законодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После этого Тбилиси охватили антироссийские протесты.

В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке полетов российский гражданской авиации в кавказскую республику. Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране. 9 июля Госдума поддержала введение санкций в отношении Грузии.

"Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых – свержение действующей власти", – прокомментировал Вячеслав Володин ситуацию в соседней республике.