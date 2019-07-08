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Политика

Кремль сообщил о назначении Евкурова заместителем министра обороны

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Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Напомним, что 24 июня Юнус-Бек Евкуров объявил о решении уйти с поста главы Ингушетии. Эту должность он занимал с 31 октября 2008 года. 

8 июля 2019, 14:38

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