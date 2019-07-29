В Думе нет инициативы о запрете покупать авто без парковочного места

Сообщения о том, что парламентарии рассматривают подобную
инициативу, появились в ряде региональных СМИ, отметил председатель нижней
палаты. "Такой инициативы нет. И если даже она появится, не будет поддержана,
потому что нарушает права граждан", – подчеркнул Вячеслав Володин.
Законодатель призвал прекратить публиковать фейковые новости. Спикер Госдумы указал на то, что они противозаконны. "А самое главное – создают ненужное напряжение в обществе, плохое настроение у людей", – добавил Володин.
Первые сообщения о том, что Госдума обсуждает запрет на покупку автомобиля без парковочного места, появились в СМИ в феврале. Соответствующую статью со ссылкой на некий источник в нижней палате опубликовало одно из региональных изданий.
В Думе эту информацию назвали недостоверной. Позже редакция выступила с публичными извинениями в адрес нижней палаты.
Напомним, что в марте текущего года Госдума приняла поправки в законодательство, направленные на противодействие фейковым новостям. За первое распространение таких сведений, создавшее угрозу жизни и здоровью граждан, угрозу массовых беспорядков и функционированию объектов, на нарушителей будет налагаться штраф. Для граждан санкция составляет от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч, а для организаций – от 200 до 500 тысяч рублей.
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