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Политика

Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
На совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свое желание навсегда уйти из политики. Примечательно, но незадолго до этого ее попытались втянуть в международный скандал.
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В 2018 году Ангела Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером Германии. Ее полномочия на этом посту истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока не планирует возглавлять страну, а также не будет искать места в структурах Евросоюза.

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", – цитирует ТАСС Ангелу Меркель. Канцлер Германии в конце 2018 года уже делала заявление об уходе из политики, однако ей пришлось еще раз уточнять свою позицию после выхода большого интервью в газете Suddeutsche Zeitung.

Там политик заметила, что "испытывает усиливающееся чувство ответственности за судьбу Европы". Некоторые эксперты разглядели в этих словах намек на то, что в скором времени Ангела Меркель променяет кресло канцлера Германии на высокий пост в руководстве Евросоюза.

Примечательно, что с помощью текста этого же интервью Меркель попытались втянуть в настоящий международный скандал, передает "Царьград". В британских СМИ вышли статьи о том, что канцлер Германии якобы призвала Европу объединиться против глобальных вызовов со стороны России и Китая.

Сама же Меркель высказалась за поиск общих решений и даже отметила успехи в этом направлении. "Они снова и снова заставляют нас искать компромиссы. Иногда это утомительно из-за разных интересов. Но нам это удается", – ответила канцлер Германии на вопрос о глобальных вызовах. Однако в трактовке британских журналистов получилось так, будто она призвала европейские страны создать "единый фронт" против России и Китая.

Автор: Геннадий Куприянов16 мая 2019, 16:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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