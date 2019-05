Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики

В 2018 году Ангела Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером Германии. Ее полномочия на этом посту истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока не планирует возглавлять страну, а также не будет искать места в структурах Евросоюза.

"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", – цитирует ТАСС Ангелу Меркель. Канцлер Германии в конце 2018 года уже делала заявление об уходе из политики, однако ей пришлось еще раз уточнять свою позицию после выхода большого интервью в газете Suddeutsche Zeitung.

#Merkel, moving hard to kill off speculation about a future in Brussels: “I’m not available for any political office, wherever it is, and that includes Europe.” #TicTocNews pic.twitter.com/VMIA7Acu4n