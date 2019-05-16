Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики
В 2018 году Ангела Меркель ушла с поста председателя Христианско-демократического союза, но осталась канцлером Германии. Ее полномочия на этом посту истекают в 2021 году. Политик подчеркнула, что после этого срока не планирует возглавлять страну, а также не будет искать места в структурах Евросоюза.
"Я не собираюсь занимать политические посты где бы то ни было", – цитирует ТАСС Ангелу Меркель. Канцлер Германии в конце 2018 года уже делала заявление об уходе из политики, однако ей пришлось еще раз уточнять свою позицию после выхода большого интервью в газете Suddeutsche Zeitung.
#Merkel, moving hard to kill off speculation about a future in Brussels: “I’m not available for any political office, wherever it is, and that includes Europe.” #TicTocNews pic.twitter.com/VMIA7Acu4n— Patrick Donahue (@patrickjdo) 16 мая 2019 г.
Там политик заметила, что "испытывает усиливающееся чувство ответственности за судьбу Европы". Некоторые эксперты разглядели в этих словах намек на то, что в скором времени Ангела Меркель променяет кресло канцлера Германии на высокий пост в руководстве Евросоюза.
Примечательно, что с помощью текста этого же интервью Меркель попытались втянуть в настоящий международный скандал, передает "Царьград". В британских СМИ вышли статьи о том, что канцлер Германии якобы призвала Европу объединиться против глобальных вызовов со стороны России и Китая.
Сама же Меркель высказалась за поиск общих решений и даже отметила успехи в этом направлении. "Они снова и снова заставляют нас искать компромиссы. Иногда это утомительно из-за разных интересов. Но нам это удается", – ответила канцлер Германии на вопрос о глобальных вызовах. Однако в трактовке британских журналистов получилось так, будто она призвала европейские страны создать "единый фронт" против России и Китая.
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