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Политика

Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Присоединение Крыма к России стало знаковым событием в истории, которое разделило жителей полуострова на два лагеря. Украинский государственный деятель Ильми Умеров уверен, что крымские татары до сих пор не смогли привыкнуть к новому положению и потому представляют серьезную угрозу для президента Владимира Путина.  
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По словам эксперта, крымские татары – единственная этническая единица, которая выступила против присоединения Крыма. Радикальная позиция не позволяет им занимать высокие должности. Так, они не могут стать государственными служащими на полуострове. 

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Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост

Несмотря на притеснения ущемленный народ не собирается покидать Крым. "Крымские татары, которые не признавая аннексию, не уехали из Крыма. Человек не прогнувшись живет в Крыму – это уже героизм", – приводит слова Ильми Умерова Obozreavatel.com.

Украинский государственный деятель уверен, что Владимир Путин негативно относится к позиции крымских татар и готов сделать все, чтобы они покинули полуостров. Он добавил, что российский лидер якобы привык строить общество, которое построено на лжи и страхе. 

Напомним, что в начале 2014 года полуостров Крым был присоединен к территории России. Этому событию предшествовал референдум, по результатам которого большинство жителей полуострова выступили за вхождение в состав России. Несмотря на официальную процедуру многие европейские лидеры раскритиковали голосование и отказались признавать Крым российским.

18 мая 2019, 14:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
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"Кто не скачет - тот за Храм". Начало Майдана на Урале?
Новости Шеремета Девять с половиной
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П.С.
Святой, благочестивый Шеремет - РАСКРЫЛ ЗАГОВОР ВРАГОВ!!!
ЩУПАЛЬЦА ХРАМОБОРЦА НАВАЛЬНОГО ОМОН ОБРУБИЛ !!!

Иннокентий Викторович Шеремет
Российский журналист
Российский журналист, телеведущий, продюсер. Основатель, владелец и генеральный директор Телевизионного агентства Урала, политический деятель, видеоблогер.
Родился: 29 мая 1966 г. (52 года), Миасс
В браке с: Матвеева Анна Александровна
Дети: Егор, Тимофей, Фёдор.
Имя Имярек
Ответить
Владимир Шахрин о строительстве храма в Екатеринбурге
14.05.2019 от l
Храмы в городе строили всегда, и в далёком, и в недалёком прошлом, но активное противостояние получилось только нынче. Значит, появились некие силы, кому это понадобилось именно сейчас. Я по своей артистической работе имею некоторый опыт манипуляции общественным сознанием. Любой концерт или спектакль — так или иначе манипуляция. В данной ситуации с противостоянием строительству храма Святой Екатерины я вижу явные признаки именно таких манипуляций массами. Я не возьмусь утверждать, кто заказчик этих манипуляций и какова конечная цель, это не моей компетенции задача, но чьими руками это делается, вполне очевидно.

1) Профессиональные политтехнологи, чья работа — влиять на настроение людей в пользу того или иного заказчика. Это очень циничная братия, они могут отчаянно «топить» за абсолютно противоположные мировоззрения. Кто заплатил, тот и молодец.

2) Люди с политическими амбициями, зарабатывающие себе будущий избирательный электорат. Жизнь показывает, что обычно эти реформаторы на словах, добившись цели и получив желаемую должность, ничего не реформируют и ровно сидят на попе в своём кабинете. Потому что, как только ты начинаешь что-то активно делать и, не дай бог, менять, всегда найдутся люди, кого это не устраивает. А ему, оппозиционному политику, важно быть отличным парнем, которого все любят.

3) Блогеры, жаждущие славы. С этими как раз всё ясно. Их задача — поддерживать миф о том, что телевизор — это зомбоящик, а вот интернет, напротив, источник правдивой информации. Никогда не пробовали посмотреть в интернете аккорды песен группы «Чайф»? Я пробовал. Так вот, мало того, что они неверные, так они на всех сайтах неверные и, что самое ужасное, с одними и теми же ошибками, как под копирку (это я так, к слову). Времена сейчас для блогеров тяжёлые: слишком много их развелось и все хотят подписчиков и лайков, которые потом можно монетизировать. Поэтому сидеть перед монитором уже не актуально, надо сидеть на дереве в окружении полиции и ещё желательно с трусами н4) Артисты, музыканты и прочие публичные личности. Помимо искренних убеждений участие в протесте — это ещё и возможность засветиться перед потенциальной публикой и представителями СМИ.

Артистов не осуждаю, сам бываю на разных мероприятиях. Тут каждый выбирает сам. За последний месяц поддержали своим присутствием открытие детской фотовыставки и презентации фильма о детях, борющихся с онкологией, и еще были на открытии Игр победителей — для детей, справившихся с этой страшной болезнью. Если вы человек неравнодушный, то поинтересуйтесь этими прекрасными историями и, может, найдёте более продуктивное применение своим желаниям быть активным гражданином общества.

5) Конечно, есть ещё небольшая группа «профессиональных оппозиционеров», которые, как та Баба-яга, всегда против. Но это уже почти диагноз, они бескорыстны, они просто так живут — в вечном протесте
в голове.
<цензура>

П.С.
Ваш 5 пункт, так же относится к Люциферу - Вечному Революционеру и Бунтарю против Творца Галактик (видимой Вселенной) и не видимого Духовного Мира.
Но скоро, ВСЕ его увидите когда умрете (упокоитесь).
Гость
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Путин <цензура>!!!!
Имя Имярек
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«Православный» журналист на акции против храма в Екатеринбурге попросил, чтобы ему дали в челюсть. И ему дали
17 мая 2019, 16:48 12098
«Сломайте мне челюсть, сломайте. За слова отвечаешь — тогда бей», — просит он.
© Стоп-кадр видео
В Сети расходится видео, на котором «православный» журналист Максим Румянцев комментирует народный сход против строительства храма в сквере в Екатеринбурге. Он пытается провоцировать людей — и получает в ответ (в прямом смысле).
Ролики опубликовал блогер Рустем Агадамов.
— Храм всегда притягивает в святое место бесноватых людей. И сегодня мы видим, что беснование, которое происходит вокруг храма, налицо, — заявляет Максим Румянцев на камеру.
Люди начинают возмущаться тем, что их назвали «бесноватыми». Тогда Румянцев обращается к одному из активистов и между ними завязывается такой диалог:
— А можешь в камеру сказать мне, девочка?
— Что тебе сказать?
— Может у вас энурез, поэтому вы так себя ведете?
— Что тебе сказать, каких бесноватых? Я вам сейчас челюсть сломаю, если будете меня оскорблять.
— Сломайте мне челюсть, сломайте. За слова отвечаешь — тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся такими словами. Все, девочка, досвидания, — заключает Румянцев и через мгновение падает от удара в челюсть. После чего поднимается и продолжает: «Ну вот как раз-таки мы и видим, что мы никого руками не трогали»…

На другом ролике видно, что Румянцев идет в толпе людей и снова пытается комментировать акцию. «Никто из них (противников строительства храма — „Росбалт“) не хочет принимать на веру тот факт, что один из организаторов этого протеста поддерживает терроризм, а другой из них поддерживает фашизм. Смотрите на беснующуюся толпу», — говорит он. Толпа кричит: «Вранье».
К «православному» журналисту подходит активист и ставит рожки. Румянцев начинает его называть «девочкой», спрашивает, был ли у него «энурез». И тут же лишается микрофона, после чего просит полицию вмешаться и помочь.
<цензура>

П.С.
Все это очень печально.
Святая Екатеринка смотрит с небес рыдает.
ДА КОГДА-Ж ВЫ БРАТИКИ И СЕСТРИЧКИ БУДИТЕ ЛЮБИТЬ, ТАК ДРУГ ДРУГА, КАК Я СВОЕГО ОБРУЧЕННОГО ЖЕНИХА ИИСУСА ХРИСТА!
ВЫ КОНЕЧНО НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО ИИСУС ПОДАРИЛ ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ.
И НЕ МАРИИ МАГДАЛИНЕ.
СЕРГЕЙ
Ответить
А КТО ИХ ДЕРЖИТ.
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