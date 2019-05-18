Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
По словам эксперта, крымские татары – единственная этническая единица, которая выступила против присоединения Крыма. Радикальная позиция не позволяет им занимать высокие должности. Так, они не могут стать государственными служащими на полуострове.
Несмотря на притеснения ущемленный народ не собирается покидать Крым. "Крымские татары, которые не признавая аннексию, не уехали из Крыма. Человек не прогнувшись живет в Крыму – это уже героизм", – приводит слова Ильми Умерова Obozreavatel.com.
Украинский государственный деятель уверен, что Владимир Путин негативно относится к позиции крымских татар и готов сделать все, чтобы они покинули полуостров. Он добавил, что российский лидер якобы привык строить общество, которое построено на лжи и страхе.
Напомним, что в начале 2014 года полуостров Крым был присоединен к территории России. Этому событию предшествовал референдум, по результатам которого большинство жителей полуострова выступили за вхождение в состав России. Несмотря на официальную процедуру многие европейские лидеры раскритиковали голосование и отказались признавать Крым российским.
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