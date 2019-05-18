Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина

Присоединение Крыма к России стало знаковым событием в истории, которое разделило жителей полуострова на два лагеря. Украинский государственный деятель Ильми Умеров уверен, что крымские татары до сих пор не смогли привыкнуть к новому положению и потому представляют серьезную угрозу для президента Владимира Путина.

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