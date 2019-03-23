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Политика

В Минске официально заявили об объединении России и Белоруссии

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Global Look Press
Близкий соратник президента Белоруссии Александра Лукашенко, министр иностранных дел братской республики Владимир Макей выступил с официальным заявлением об объединении двух стран. Он признал, что Москва и Минск обсуждали кандидатуру будущего главы Союзного государства.   
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Последнее время ходят упорные слухи о досрочном уходе Лукашенко с поста президента и создании реального, а не виртуального Союзного государства России и Белоруссии. Макей признал, что Москва и Минск действительно обсуждали такой вариант. 

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Соратник Лукашенко прокомментировал слухи о том, что президентом Союзного государства якобы может стать Владимир Путин. Соответствующая информация ранее была опубликована во влиятельном американском издании Bloomberg. 

Судя по всему, объединяться с Россией в планы Лукашенко не входит, поэтому на опубликованную в газете информацию Макей отреагировал достаточно нервно. По его словам, Минск "суверенитетом не торгует" и повторил мантру Батьки – "независимость – это святое".  

Но чиновник вполне может лукавить. В конце концов, не спроста же появились слухи о досрочном уходе Лукашенко с президентского поста летом этого года. Для Москвы главное – обеспечение преемственности власти в соседней республике, чтобы к руководству к ней пришел адекватный и договороспособный, а главное, пророссийски настроенный политик.  

Соратник Лукашенко – министр иностранных дел Владимир Макей. Global Look Press

В Кремле не раз подчеркивали, что ни о каком "поглощении" Белоруссии Россией не может быть речи. Москва не собирается заставлять Минск действовать против его воли. Но чисто объективно в интересах братской республики – тесная интеграция с восточным соседом, от которого она зависит экономически.  

Лукашенко это понимает. В то же время Батька явно боится, что углубление интеграции между двумя странами может задеть его личные интересы. Республикой он руководит уже 25 лет, и расставаться со столь ценным властным ресурсом для белорусского лидера крайне тяжело. 

Автор: Федор Лопырев23 марта 2019, 07:30
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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