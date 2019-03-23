В Минске официально заявили об объединении России и Белоруссии
Последнее время ходят упорные слухи о досрочном уходе Лукашенко с поста президента и создании реального, а не виртуального Союзного государства России и Белоруссии. Макей признал, что Москва и Минск действительно обсуждали такой вариант.
Соратник Лукашенко прокомментировал слухи о том, что президентом Союзного государства якобы может стать Владимир Путин. Соответствующая информация ранее была опубликована во влиятельном американском издании Bloomberg.
Судя по всему, объединяться с Россией в планы Лукашенко не входит, поэтому на опубликованную в газете информацию Макей отреагировал достаточно нервно. По его словам, Минск "суверенитетом не торгует" и повторил мантру Батьки – "независимость – это святое".
Но чиновник вполне может лукавить. В конце концов, не спроста же появились слухи о досрочном уходе Лукашенко с президентского поста летом этого года. Для Москвы главное – обеспечение преемственности власти в соседней республике, чтобы к руководству к ней пришел адекватный и договороспособный, а главное, пророссийски настроенный политик.
В Кремле не раз подчеркивали, что ни о каком "поглощении" Белоруссии Россией не может быть речи. Москва не собирается заставлять Минск действовать против его воли. Но чисто объективно в интересах братской республики – тесная интеграция с восточным соседом, от которого она зависит экономически.
Лукашенко это понимает. В то же время Батька явно боится, что углубление интеграции между двумя странами может задеть его личные интересы. Республикой он руководит уже 25 лет, и расставаться со столь ценным властным ресурсом для белорусского лидера крайне тяжело.
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