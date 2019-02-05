Российские дипломаты добились мира в ЦАР

Между правительством Центральноафриканской республики и лидерами вооруженных группировок подписано мирное соглашение. Переговоры между представителями ЦАР и лидерами 14 вооруженных формирований проходили в столице Судана Хартуме с 24 января. Активное содействие в урегулировании кризиса принимала российская сторона.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин подчеркнул, что Россия взяла на себя миротворческие функции в этом конфликте. Подписанием мирного соглашения сделан огромный шаг в сторону мира в ЦАР. Однако предстоит еще много работы, отметил парламентарий.

Военный эксперт Сергей Простаков также прокомментировал эту новость. Он отметил, что гражданская война в ЦАР была развязана из-за бывших колонизаторов, в свое время установивших границы без учета этнокультурных особенностей. Каждое государство добивалось собственных целей в этой войне, но все они одинаково провоцировали продолжение конфликта. Эксперт отметил, что даже ООН не проявляла заинтересованности в разрешении затянувшейся гражданской войны.





Реальные переговоры о мире начались лишь с началом активного участия Москвы в решении этого вопроса. Москва с одобрения ООН принимала участие в формировании полноценных вооруженных сил ЦАР. Российские инструкторы подняли уровень военнослужащих республики до уровня, необходимого для обеспечения безопасности суверенитету страны.

"Заключение мира в Хартуме – это важнейшее достижение России, ее дипломатии и политики по укреплению мира", – добавил Простаков.