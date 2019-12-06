Меркель села в лужу на серьезных переговорах

Германский лидер нарушила протокол. Вопреки ему она слушала гимн республики-гостя сидя. В ролике, опубликованном в Сети, Токаев при первых звуках встает со стула, а Ангела Меркель остается на своем месте, передает ТВ Центр.
Примечательно, что канцлер Германии уже не первый раз подобным образом садится в лужу. Ранее Ангела Меркель не встала перед переговорами с финским премьер-министром Антти Ринне, а также на встрече в Китае.
Отметим, что Ангела Меркель имеет определенные медицинские показания, из-за чего, скорее всего, и попадает в аналогичные неловкие ситуации. Дело в том, что у канцлера Германии тремор, и чтобы скрыть его, она сидит на официальных мероприятиях.
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