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Общество

Падение Меркель на сцене сняли на видео

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине. Политик привлекла к своему выступлению повышенное внимание, поскольку перед его началом упала прямо на сцене.
прочитано 585 раз

Ангела Меркель в молодости была жестким, целеустремленным и последовательным политиком, шаг за шагом выстраивающим безупречную карьеру. Как признают противники и сторонники канцлера Германии, все эти качества она сохранила и в 65 лет.

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Тем не менее годы и стресс на работе берут свое. Все чаще немецкое общество с обеспокоенностью обсуждает состояние здоровья Меркель, и обычно этому предшествуют публичные инциденты. Так, внимание зрителей привлекли приступы дрожи, одолевающие канцлера Германии во время официальных церемоний.

На Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности эта опасность не должна была грозить Меркель. На сцене была установлена трибуна, на которую политик могла опереться. Однако она не спасла канцлера от падения во время подъема по ступенькам. Происшествие попало на видео.

Меркель к этому случаю отнеслась с юмором. "Я не заметила ступенек", – пояснила она. "Воспользуюсь ими, когда буду спускаться", – с улыбкой пообещала глава немецкого правительства и приступила к докладу.

Автор: 29 ноября 2019, 10:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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