"Скрипали становятся все мельче": Берлин попался на выпаде против Москвы

Двое российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в Германии и высланы из страны. Причиной послужило убийство в Берлине чеченского боевика с грузинским гражданством, которое каким-то образом связали с российской стороной.

Расследование убийства, произошедшего в августе 2019 года в районе Моабит в центре Берлина, было использовано немецкими властями в политических целях. Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили погиб от нескольких выстрелов в спину. Примечательно, что подозреваемый – 49-летний гражданин России – уже был задержан. При нем оказалось орудие преступления, а также велосипед, на котором тот предположительно скрылся с места убийства.

Несмотря на наличие огромного числа людей, которые могли выступать в качестве заказчиков убийства – от бывших боевиков, которые подозревали Зелимхана Хангошвили в предательстве, до его открытых оппонентов. Однако в рамках антироссийской информационной кампании в СМИ активно раскручивалась версия о якобы причастности российских спецслужб.

Министерство иностранных дел Германии вручило послу России Сергею Нечаеву официальную ноту, в которой призвало к сотрудничеству с немецкой Генеральной прокуратурой по этому делу. Сразу после этого двух сотрудников российского посольства объявили персонами нон грата и выслали из страны. В МИД России подобные шаги назвали безосновательными и недружественными пообещали, что за ними последуют ответные меры.

Германия вышлет двух сотрудников посольства России в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили



Россия ответит симметрично. Это очевидно. Интрига в другом: состоится ли встреча в Париже 9 декабря Путина и Меркель? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) December 4, 2019

Эксперты уверены, что происходящее связано с переговорами лидеров стран нормандской четверки, намеченными на 9 декабря. Дескать, подобный выпад с немецкой стороны может отразиться на встрече президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, да и в целом оказать влияние на то, как нашу страну будут воспринимать на международной арене. При этом бросается в глаза сама натужность попыток раздуть политический скандал там, где ему попросту нет места.

"Я мрачно пошучу и скажу, что Скрипали у наших западных партнеров становятся все мельче, мельче, все более мелкотравчатые, несерьезные. Если натуральный Скрипаль был перебежчиком, высокопоставленным офицером спецслужбы, то здесь какой-то гражданин Грузии, которого никто не знает, чем он занимался, чем он якобы должен был так насолить России. То есть абсолютно случайная проходная история", – цитирует "Царьград" председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

"Эта история показывает, что наши противники из ничего готовы создать проблемную зону, проблемную точку", – уверен эксперт.

Он считает, что произошедшая в Германии провокация показывает бесполезность попыток договориться с Западом на его условиях. "Мы всегда будем недостаточно хорошими для этой публики", – подчеркнул Александр Малькевич. В связи с этим российская сторона, уверен он, также должна позволить себе вести агрессивную наступательную информационную политику.